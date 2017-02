PST-advarsel om russisk hacking 

- Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Han sier angrepet var rettet mot blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole.

En aktør kjent som APT29, eller Cozy Bear, står ifølge PST bak.

- Det er en gruppe som har gjennomført en rekke angrep mot vestlige mål de siste årene. APT29 kan knyttes til russiske myndigheter, sier Bernsen.

Ikke gradert

Bernsen opplyser videre at alle kontoene som ble forsøkt hacket, er åpne kontoer.

- Det er ikke snakk om gradert informasjon eller graderte kontoer. Vi har derfor ingen grunn til å tro at det er hentet ut gradert informasjon. Men epostkontoene er jo kontoer hos personer som kan sitte på sensitiv informasjon i samfunnkritiske funksjoner, sier han.

Bernsen anmoder folk om å være seg bevisst hvordan de forholder seg til epost, slik at ikke slike dataangrep skal lykkes og medføre skade.

- At en fremmed makt skal sitte på informasjon som kun skal være for norske myndigheter, har potensial til å være problematisk, konstaterer han.

Alvorlig

Statsminister Erna Solberg (H) omtaler angrepene som alvorlige.

- Angrep av den typen er et angrep mot de demokratiske styringssystemene i vårt land, sier hun.

Forsvarssektoren opplever jevnlig forsøk på infiltrasjon i sine systemer.

- Vi videreutvikler evnen vår til å avdekke og håndtere slike angrep, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet til NTB.

Hun peker på at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) derfor har fått i oppdrag å prioritere evnen til å avdekke, analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep i perioden 2017-2020.

- For UDs del er vi ikke kjent med at det er blitt gjort skade hos oss, sier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet.

Han viser til at saken nå er en politietterforskning som ledes av PST.

Hacket USA

Torsdag meldte TV 2 at Arbeiderpartiets stortingsgruppe var utsatt for hackerangrep. Stortingets direktør Ida Børresen bekreftet at administrasjonen ble varslet om saken fra PST. Også Ap selv bekreftet hendelsen. Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.

PST-sjef Benedicte Bjørnland tror imidlertid ikke Russland vil forsøke å påvirke utfallet av det norske stortingsvalget til høsten.

- Vi kan selvfølgelig ikke utelukke det, men i motsetning til en rekke andre land er det konsensus i Norge om norsk utenrikspolitikk. Det betyr at det ikke er så mye å hente for Russland ved å påvirke valget i en eller annen retning, verken når det gjelder sanksjonspolitikken mot Russland eller hvordan vi ser på NATO-medlemskap, sa hun til NTB onsdag.