PST tror de selv, UD, Forsvaret og Ap er hacket av Russland 

- PST ble tidligere i år varslet av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer. De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.

Berntsen sier videre at aktørene som det pekes på som har gjennomført angrepet, omtales som APT 29, som har gjennomført en rekke angrep mot vestlige mål de siste årene.

APT 29 knyttes ifølge Berntsen til russiske myndigheter. Berntsen sier ingen av kontoene som ble forsøkt hacket har tilgang på gradert informasjon.

Alvorlig

Seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST beskriver overfor TV 2 inntrengerne som en avansert, målrettet aktør med store ressurser. Han ønsker ikke å opplyse hvor vellykket angrepene har vært.

Statsminister Erna Solberg (H) omtaler angrepene som alvorlige.

– Angrep av den typen er et angrep mot de demokratiske styringssystemene i vårt land. Det er det når man angriper regjeringen, UD, Forsvaret eller politiske partier, sier Solberg.

Utenriksdepartementet henviser til PST for kommentarer.

Hacket USA

Torsdag meldte TV 2 at Arbeiderpartiets stortingsgruppe var utsatt for hackerangrep. Stortinget bekreftet da at de var varslet om cyberangrepet.

- Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, sa Ida Børresen, Stortingets direktør, til NTB.

Ap selv bekreftet også hendelsen. Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.