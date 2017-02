Ap om hackerangrep: –Eposten ble slettet

Torsdag meldte TV 2 at Arbeiderpartiets stortingsgruppe hadde vært utsatt for hackerangrep. Dagen etter ble det kjent at også epostkontoer i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Utenriksdepartementet (UD) og Forsvaret ble angrepet.

Ifølge VG ble det 9. november i fjor sendt en epost til blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i UD, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole.

PST sier en hacker kjent som APT29, eller Cozy Bear, står bak.

Eposten ble slettet

–Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Hans Kristian Amundsen er leder for ­sekretariatet i Aps stortingsgruppe. Han bekrefter at Ap mottok eposten.

– Vi vet at den aktuelle eposten er ­slettet. Men vi kan ikke helt sikkert vite om den ble åpnet her. Det jobber myndighetene nå for å finne ut av, sier Amundsen til VG.

Digitalt grenseforsvar

Hårek Elvenes (H) mener hackerforsøket viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar. Han sier til VG at hackerangrep må møtes med mottiltak og at samfunnet må settes i stand til å beskytte seg. Derfor vil han ha et digitalt grenseforsvar.

Det vil imidlertid ikke Datatilsynet som mener et slikt forsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen. I et digitalt grenseforsvar vil data om mange borgere bli lagret.

–Vi snakker om data som avslører hvem vi har kommunisert med, hvilke nettsteder vi har besøkt og hvor vi har vært, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til VG.

Fremmed makt

Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.

–Det er en gruppe som har gjennomført en rekke angrep mot vestlige mål de siste årene. APT29 kan knyttes til russiske myndigheter, sier Bernsen.

–At en fremmed makt skal sitte på informasjon som kun skal være for norske myndigheter, har potensial til å være problematisk, konstaterer Bernsen.

PST-sjef Benedicte Bjørnland tror imidlertid ikke Russland vil forsøke å påvirke utfallet av det norske stortingsvalget til høsten.

–Vi kan selvfølgelig ikke utelukke det, men i motsetning til en rekke andre land er det konsensus i Norge om norsk utenrikspolitikk. Det betyr at det ikke er så mye å hente for Russland ved å påvirke valget i en eller annen retning, verken når det gjelder sanksjonspolitikken mot Russland eller hvordan vi ser på NATO-medlemskap, sa hun til NTB onsdag.

