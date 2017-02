Flere unge eier sin egen bolig

I 2004 eide 34 prosent av nordmenn i denne aldersgruppen sin egen bolig. Ved inngangen til 2016 hadde andelen økt til 42 prosent, viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet for Storebrand.

- Dette er en trend vi har sett lenge. Boligprisene har riktignok steget mye de siste årene, men det kraftige rentefallet har veid opp for prisøkningen. Resultatet er at bokostnadene som andel av inntekt faktisk ligger på omtrent samme nivå som for fem og ti år siden, sier Wenche Martinussen i Storebrand.

SSB-tallene viser at det er samme trend blant de aller yngste boligkjøperne i aldersgruppen 18 til 24 år. Her har andelen boligeiere steget fra 6 til 9 prosent.

(©NTB)