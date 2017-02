Ny lottomillionær i Verdal

Seks nordmenn vant lørdag kveld 2,3 millioner kroner hver i Lotto. En av disse var fra Verdal, skriver Trønder-Avisa. Så langt har to av vinnerne, blant annet verdalingen, ikke tatt telefonen. Avisen oppfordrer nå verdalinger til å sjekke lottokupongen og anropsloggen på telefonen.

Tilbake i 2009 måtte Norsk Tipping granske vinnerlykken i bygda etter at de hadde hatt 23 vinnere siden 1989, med et samlet beløp på nesten 88 millioner kroner. Fire av disse vinnerne var ikke fra bygda. Mange tar nemlig turen til Verdal for å kjøpe lottokuponger i håp om litt ekstra vinnerlykke.

