Søreide positiv til priskutt på F-35-flyene 

Det flernasjonale F-35-programmet bekreftet fredag kveld at de hadde undertegnet en endelig og bindende kontrakt med flyprodusenten Lockheed Martin for den tiende produksjonsserien med de nye F-35-kampflyene.

- Denne nye kontrakten bekrefter at prisen for hvert F-35 fortsetter å gå ned både i tråd med våre prognoser, og med forhandlingene som har pågått i over ett år. Det er veldig positivt, og styrker vår tillit til programmet, sier Søreide i en kommentar til NTB.

Produksjonsserien omfatter 90 fly som skal leveres i 2018, seks av dem til det norske forsvaret. Grunnprisen for den modellen Forsvaret kjøper, er redusert med 7,3 prosent sammenlignet med den forrige kontrakten som ble undertegnet i november i 2016 og som gjaldt fly som leveres i 2017.

Grunnprisen er nå 94,6 millioner dollar. Det er første gang prislappen per fly kryper under 100 millioner dollar. Sammenlignet med den første produksjonsserien, har grunnprisen sunket med over 60 prosent.

