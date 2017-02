Studie: Dårlig søvn kan føre til astma

– Vi har funnet ut at personer med insomni har langt større risiko for å utvikle astma, sammenlignet med dem som ikke har søvnproblemer, sier astma- og søvnforsker Ben Brumpton ved NTNU til NRK.

Millioner av mennesker lider av astma. Også fedme, røyking, luftforurensning og depresjon er blitt forbundet med astma, skriver kringkasteren.

– Vi fant ut at de med kroniske søvnproblemer har høyest risiko for astma. Det tyder på at varigheten av symptomer på søvnløshet kan være en faktor, fortsetter doktor Brumpton.

Rådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund sier resultatene er nytt for dem.

– Vi vet at det er risikofaktorer for de med astma når det gjelder søvnproblemer, men at nettopp dårlig søvn fører til utvikling av sykdommen er nytt. Det er viktig at man fortsetter å forsker på dette slik at man kan forhindre utviklingen av astma, sier hun.

Seksjonsoverlege Sverre Lehmann ved Haukeland universitetssjukehus sier insomni er en av de to vanligste søvnsykdommene i Norge, sammen med søvnapné.

– Insomni er definert som dårlig eller lite søvn. Ved alvorlig søvnmangel på grunn av en av disse er det i studier funnet sammenheng med hjerte-kar sykdom og økt dødelighet, sier Lehmann.

