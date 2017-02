Framstilles for varetekt etter drapet i Melhus

Politiet bekrefter til NRK at de mandag vil framstille mannen i 40-årene for varetektsfengsling - og at de vil be om to ukers varetekt.

- Vi har avsluttet avhøret med den siktede. Med bakgrunn i det som har kommet fram, har vi besluttet å framstille han for varetektsfengsling mandag, sier politijurist Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt.

Mannen, som nekter straffskyld, er tidligere avhørt som vitne i saken. I helgen ble han pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap, etter at en 38 år gammel mann ble funnet livløs i en bolig på Ler i Melhus onsdag 25. januar.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har avdekket at 38-åringen ble utsatt for vold og at han døde av skadene.

Fra før er en 26-åring siktet for drap. Denne mannen ble forrige helg varetektsfengslet i to uker. Ifølge NRK innrømmer han å ha vært på stedet før mannen døde, men nekter for å ha gjort noe ulovlig.

