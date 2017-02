Overgrepstiltalt 22-åring tilstår: –Jeg mistet kontrollen

22-åringen erkjente skyld for det aller vesentligste av tiltalen da saken mot ham startet i Nord-Troms tingrett mandag. Han nektet skyld etter to av tiltalepostene og erkjente delvis skyld for ett forhold, skriver Nordlys.

Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep mot 75 fornærmede. Den omfattende tiltalen er på 15 sider og består av 83 poster. I tillegg til fysiske overgrep mot sju fornærmede da de var under 16 år og overgrep mot fire gutter under 14 år, er mannen tiltalt for et stort antall nettbaserte overgrep.

– Lysten og den seksuelle «driven» ble så sterk at jeg mistet kontroll på et tidspunkt. Jeg klarte ikke å styre meg, jeg dro det så langt, sa 22-åringen da han forklarte seg for retten.

I de fleste tilfellene utga han seg for å være "Julie", en jente i 15-16-årsalderen. På den måten lurte han unge gutter til å kle seg nakne og til å begå seksuelle handlinger.

Tiltalte vektla sine egne psykiske og narkotikarelaterte problemer i sin frie forklaring for retten. Han fortalte om en barndom og ungdomstid som var preget av mobbing på skolen og senere rusproblemer knyttet til hasj. I en periode ruset han seg daglig.

