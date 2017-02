Politiets bombegruppe til asylmottak etter eksplosjon

Det ble først antatt at eksplosjonen skjedde i en komfyr i asylmottakets første etasje. Vest politidistrikt opplyste i 18-tiden tirsdag at det dreide seg om en relativt udramatisk hendelse som bare etterlot seg mindre materielle skader.

Noen timer senere opplyste Bygdanytt at politiets bombegruppe er på vei for å undersøke eksplosjonsstedet. Konklusjonen om at det var en komfyr som hadde eksplodert, er ikke like sikker, og lokale tjenestemenn kommer ikke til å ta seg inn i huset før de er sikre på at det er trygt.

To personer er pågrepet av politiet og tatt med til avhør. De er inntil videre i politiets varetekt.

– Det er uvisst hva som har skjedd, og det hele er litt uoversiktlig, sier operasjonsleder Frode Kolltveit.

Mottaket er evakuert inntil bombegruppa er ferdige med sine undersøkelser.

Vakthavende brannsjef Frode Bødtker sier eksplosjonen skjedde i et rom med kjøkkenutstyr, men at det er uklart hva som førte til at det smalt.

