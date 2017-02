Regjeringen bygger nytt på Trandum

Flere menneskerettsorganisasjoner og Sivilombudsmannen har lenge hevdet at internatet er uegnet og skadelig for barn. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener forholdene blir bedre med nybygget, som skal ligge utenfor området hvor internatet ligger i dag.

–Dette har vært en diskusjon som har pågått lenge om hvorvidt fasilitetene her er optimale for barnefamilier. Vi er kommet fram til at vi kanskje kan få enda bedre tilbud på utsiden av selve Trandum, sier Listhaug til NRK.

Med det nye bygget får man også økt kapasiteten.

–Summa summarum så blir det bedre for barnefamiliene, og det blir økt kapasitet til å ta ut voksne som skal sendes ut av landet, sier Listhaug.

I fjor bodde 143 barn og deres foreldre på familieavdelingen på Trandum mellom ett og 24 døgn.

