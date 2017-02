Eks-politimester: Fare for liv hvis Jensen-prosjekt røpes

NRK har snakket med flere tidligere politifolk som kjenner detaljene i prosjektet, som har vært en av grunnene til at deler av rettssaken mot Jensen har gått bak lukkede dører.

– Det er så sensitivt. Det er stor fare for at liv vil gå tapt om bare deler av prosjektet blir kjent, sier Gjengedal, som var politimester i Oslo fra 2000 til 2012.

Jensen har sagt at prosjektet var forankret på toppnivå i norsk politi, men at han ikke kan si hva det dreier seg om.

VG har tidligere skrevet at prosjektet formelt ble lagt ned i samråd med Hans Sverre Sjøvold etter at han tok over som politimester i 2012. Prosjektet ble ikke funnet godt nok, noe Jensen var uenig i. Jensen har i ettertid fått utbetalt 500.000 kroner i godtgjørelse for arbeider i forbindelse med prosjektet, penger Spesialenheten har tatt hefte i.

