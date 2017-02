Eksbiskop oppfordrer kirken til å ansette papirløse

Jørgensen er blant dem som har engasjert seg for såkalt ureturnerbare asylsøkere, skriver Dagen. Den tidligere biskopen i Sør-Hålogaland oppfordrer nå kirken og KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon) til å ansette mennesker som verken har mulighet til å reise hjem eller til lovlig opphold i Norge.

– Dette baserer seg selvsagt på helt idealistisk tenkning, ikke økonomi. Det er ikke snakk om å finne billig arbeidskraft, men å gi støtte til folk som befinner seg i en helt håpløs situasjon, sier Jørgensen til Dagen.

Utlendingsdirektoratet har ikke ønsket å svare på Jørgensens utspill, men viser til regelverket på direktoratets nettsider. Her går det klart fram at arbeidsgiver må sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse.

Listhaug mener utspillet fra eksbiskopen er "direkte uansvarlig".

– Det han i realiteten gjør er å skape falske forhåpninger for personer som skal returnere til hjemlandet. Personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden, har plikt til å reise hjem, sier hun.

Jørgensens oppfordring kommer i kjølvannet av at IMI-kirken i Stavanger ansatte en kvinne fra Eritrea som har vært i Norge uten lovlig opphold siden 2011. Han roser IMI-kirken og vil sende brev til kirkelige organisasjoner for å få til en dialog om saken.

(©NTB)