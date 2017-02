Mann dømt til tolv års fengsel for overgrep mot datter

Mannen ble i Moss tingrett dømt for gjentatte seksuelle overgrep mot datteren og er også dømt til å betale henne 2,1 millioner kroner i oppreisning og erstatning for omfattende seksuelle overgrep gjennom ni år, skriver Moss Avis.

Aktor, konstituert statsadvokat Monica Krag Pettersen, la ned påstand om fengsel i 13 og et halvt år. Mannen erklærte seg ikke skyldig.

Retten begrunner straffeutmålingen med at straffenivået for overgrep ble økt først i 2010, og at overgrepene startet i 2006. Videre at tiltalte fikk strafferabatt for å umiddelbart ha erkjent straffskyld for å ha vært i besittelse av filmer og bilder som blant annet viser overgrep mot barn.

Ifølge dommen skal faren ha begynt overgrepene da datteren var sju år gammel. Siste overgrep skal ha skjedd da hun var 16 år.

Våren 2015 fant politiet 50 filmer og 2.789 bilder som viser overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn hjemme hos mannen.

– Jeg har ingen kommentar til dommen ut over at den vil bli anket. Det vil bli inngitt en fullstendig anke én av de nærmeste dagene, sier mannens forsvarer, advokat Unni Fries, til avisen.

(©NTB)