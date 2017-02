Nødnett-saken tas opp i kontrollkomiteen 

Han sitter selv i komiteen.

– Det blir helt naturlig å prate om dette i komiteen, og det er ikke unaturlig med en oppfølging. Dette har også skjedd i andre sektorer, og nå må man kunne få en helhetlig oversikt, sier Raja til NTB.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kaller det "et svært alvorlig tillitsbrudd" at indiske IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering har fått tilgang til det norske nødnettet. Han har bedt om en redegjørelse om saken fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Skeptisk

Høyres Michael Tetzschner, som er nestleder i kontrollkomiteen, er imidlertid høyst usikker på om saken hører hjemme der.

– I første omgang er det mer naturlig for transportkomiteen som fagkomité å følge den saken, sier han til NTB.

KrFs Hans Fredrik Grøvan varsler at han er i ferd med å undersøke saken, og at han ikke avviser en videre oppfølging i kontrollkomiteen.

– Alvorlig

Det er NRK som har avslørt at Direktoratet for nødkommunikasjon 22. desember i fjor ble gjort oppmerksom på sikkerhetsbruddet. Direktoratet kan ikke svare på hvor lenge uklarert personell har hatt tilgang til nødnettet. Dages avtale har sitt utspring helt tilbake til 2006, ifølge direktør Tor Helge Lyngstøl.

– Vi tegnet en avtale helt tilbake i 2006, med BaneTele, så ender dette i en sak hvor nødnettets linjer driftes fra India. Det er alvorlig, sier han.

– Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over nødnettet. Det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner. Saken følges tett opp også i det videre, sier Lyngstøl.

– På det nåværende tidspunkt ser dette ut til å være et alvorlig tillitsbrudd mellom staten og leverandøren, sier han til NRK.

