Røe Isaksen erkjenner svikt i ordning med lærlingplasser

Kunnskapsministeren viste til at mellom 6.000 og 9.000 unge står uten plass, samtidig som 14 av 19 fylker ikke har gitt tilbakemelding om hvor det svikter. Han mener det illustrerer behovet for mer informasjon.

–Vi vet ikke hvem de er, hvilke fylker som har de største problemene. Det er en strukturell svakhet i systemet at ansvaret for å skaffe nye plasser ikke er tydeliggjort i loven, sa Røe Isaksen i Stortingets spørretime onsdag.

Han påpekte at bedre samordning vil stå sentralt i arbeidet med å fornye yrkesfagprogrammet.

Regjeringen fikk kritikk fra opposisjonen for å gjøre for lite for å takle ungdomsledighet, og for at det er lite som skjer for å sørge for et tilbud til unge som står utenfor utdanning eller uten lærlingplass.

KrFs Anders Tyvand stilte spørsmål om det fortsatt skal være slik at det offentlige er villig til å betale mer for opplæring ute i bedrift enn opplæring i skolen. Innspillet fikk gehør hos kunnskapsministeren.

–Jeg mener det er rimelig at kostnaden ved å ha noen i lære skal være den samme som å ha mulighet for å ta fagbrev i skolen, så jeg deler den ambisjonen, sa han.

(©NTB)