Schibsteds resultat bedre enn forventet

Det justerte resultatet for kvartalet ble på 682 millioner kroner, en vekst på 9 prosent. Ifølge anslag innhentet av SME Direkt for TDN Finans var det på forhånd ventet et resultat på en halv milliard kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– Nedgangen i papirannonser er fremdeles en stor utfordring. Likevel fører vår nyskapende tilnærming til våre digitale nyhetsprodukter til økte inntekter fra abonnementer, uttaler konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding.

Driftsinntektene var 4.059 millioner kroner, mot 3.947 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. For året som helhet var inntektene 15.854 millioner kroner mot 15.117 millioner kroner i 2015.

I 2016 endte driftsresultatet i 4. kvartal på 501 millioner kroner mot 442 millioner kroner (EBITDA) året før, mens tilsvarende resultat før skatt var 288 millioner kroner mot 285 millioner kroner i 2015.

