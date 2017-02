Storebrand-hopp hindrer ikke børsfall

Statoil var som vanlig mest omsatt, men olje- og gassgiganten falt 2,8 prosent i løpet av dagen. Storebrand, som onsdag kunne fortelle at selskapet utbetaler utbytte for første gang på seks år, havnet på femteplass på omsetningslisten og var på et tidspunkt oppe i nesten 7 prosents økning, men kursen endte opp 3,3 prosent.

Taperne blant de mest omsatte på hovedindeksen er foruten Statoil, DNB som faller 1,4 prosent, Norsk Hydro som faller 1,8 prosent og TGS Nopec, som også faller 1,8 prosent.

I Europa er det en svakt fallende tendens. Indeksene DAX 30 i Frankfurt falt 0,3 prosent. FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris falt begge 0,2 prosent.

Nordsjøoljen ble onsdag ettermiddag omsatt for 55,4 dollar fatet på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 52,3 dollar.

(©NTB)