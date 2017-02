Hydro-resultat som forventet

Det underliggende driftsresultatet endte på 1,8 milliarder kroner, noe som er i tråd med forventningene TDN Finans hadde hentet inn fra analytikere på forhånd, skriver Dagens Næringsliv.Kvartalstallene som ble lagt fram torsdag morgen, viser at Hydro omsatte for 21,3 milliarder kroner i 4. kvartal, opp fra 20,4 milliarder kroner i samme periode i 2015.– Vi har oppnådd bedre resultater enn forventet i forbedringsprogrammet, med 1,4 milliarder kroner i forbedringer i 2016. Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2017, noe som vil gjøre Hydros virksomhet mer robust gjennom hele verdikjeden og sikre at selskapet er godt rustet for en bedre, større og grønnere framtid, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en kommentar.

(©NTB)