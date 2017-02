Kristian Valens anke skal behandles av lagmannsretten

Retten besluttet onsdag at anken bør henvises til ankeforhandling etter straffeprosessloven.

Valen anket dommen fra tingretten i september i fjor. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, subsidiært lovanvendelsen for det første av to tiltalepunkter, samt straffeutmålingen og saksomkostningsavgjørelsen.

Komikeren ble dømt til 21 dagers fengsel for blant annet å ha truet polititjenestemenn. Aktor la ned påstand om 24 dagers fengsel.

Det er foreløpig ikke klart når saken kommer opp for lagmannsretten.

11. mars er det finale i Melodi Grand Prix der Valen er påmeldt med sangen "You And I". Dette skal visstnok være det siste han foretar seg i Norge før han flytter til USA.

