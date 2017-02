Lite snø i sikte

Finnmark kan vente seg opptil 10 centimeter snø i helga og neste uke.

– Akkurat nå er det et høytrykk som preger værsituasjonen. Det gir en kjølig værtype, og fint vær over store deler av landet, sier vakthavende meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt.

På Østlandet kan det drysse litt snø fram til midt på dagen lørdag, men så er det slutt. For Oslo viser langtidsvarselet fra Yr 0 millimeter nedbør den neste uka.

Mildere

Mens det de siste dagene har vært tosifrede minusgrader mange steder på Østlandet, blir det mildere neste uke. Der kan det fortsatt bli kuldegrader om natta, mens det kan komme på plussiden på dagtid.

– Det blir mildere fra mandag av. Det gjelder hele Norge. Den milde lufta kommer først inn over Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, der det kan bli regn i helga, sier Berge.

Lenger nord i Troms kan nedbøren komme som sludd, mens det blir snø i Finnmark i helga.

Selv om det er snøfattig mange steder, har de siste ukene vært nedbørsrike. Månedsnedbøren for hele landet var 135 prosent av normalen i januar, men samtidig lå månedstemperaturen for hele Norge 3,9 grader over normalen. Det betyr at januar var blant de 12 mildeste som er registrert siden 1900, skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider.

På Sunndalsøra i Møre og Romsdal ble det registrert hele 15,9 grader 26. januar.

Skiføre

Men selv om vinteren så langt har vært mild og snøfattig, er skimulighetene gode mange steder.

Nettstedet skiinfo.no har snørapporter fra hele Norge. Den viser at det er bra med snø i mange skianlegg. I Røldal, ett av Norges mest høytliggende skianlegg, er det for eksempel mellom 50 og 150 centimeters snødybde, mens Myrkdalen på Voss melder om mellom 70 og 150 centimeter. I Trysil, dit mange oslofolk valfarter i helgene, er det mellom 82 og 32 centimeters snødybde, mens Hemsedal kun melder om mellom 10 og 17 centimeter.

Skiforeningen melder at det er skiføre i de fleste markaområder rundt Oslo og at det preppes stadig flere løyper.

– Det er fortsatt slik at det er best forhold i løyper som går på skogsbilveier, men også mange terrengløyper begynner nå å få brukbare forhold, skriver foreningen på nettsiden.

