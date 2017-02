Rapport: Én av ti menn utsatt for overgrep

– Veldig mange tør ikke stå fram. Årsaken til det er at informasjonen om hva som er seksuelle overgrep mot gutter og menn, og kunnskapen om det, er for liten, sier Reforms leder Are Saastad til NRK.

Reform har sammen med flere samarbeidspartnere foreslått en rekke tiltak som skal overleveres helseminister Bent Høie (H) i håp om at han vil ta politiske grep som kan avlive noen av mytene rundt seksuelle overgrep mot menn.

– En nasjonal informasjonskampanje, mer forskning, seksuelle overgrep inn i pensum i skolene og flere menn i helsefaglige yrker er blant tiltakene som må iverksettes, mener Saastad.

I tillegg må man erkjenne at også kvinner begår overgrep, påpeker fagfolkene bak rapporten. Ifølge rapporten opplyser rundt halvparten av alle mannlige ofre at overgriperen har vært en kvinne.

(©NTB)