Sanner møter AUF om 22. juli-minnesmerke

I tillegg til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), AUF-leder Mani Hussaini og leder Lisbeth Røyneland i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, vil også Tor Einar Fagerland, leder ved institutt for historiske studier ved NTNU, være til stede på pressemøtet på Utøyakaia klokken 10.30.

Tema er det omstridte minnestedet i Hole kommune.

Naboene på Utstranda møter staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene om oppføring av minnestedet «Memory Wound» på Sørbråten. Før jul ble naboene tilbudt rettsmekling med erstatning eller kompensasjon i form av penger som en del av tilbudet, men det sa naboene tvert nei til.

– Jeg har snakket med velforeningen, men ingen vet noen ting om hva som skal skje og om innholdet. Dette er ganske gjenkjennende med hensyn til hvordan naboene og velet er blitt holdt utenfor tidligere, sier naboenes prosessfullmektig, advokat Harald Stabell, til NTB.

Etter det NRK erfarer, er bakgrunnen for møtet et nytt initiativ som AUF og støttegruppen vil legge fram for Sanner. Om det nå ligger an til at minnestedet blir flyttet til et annet sted i kommunen, mener Stabell det er merkelig at naboene ikke er involvert.

– Det høres rart ut at alle andre involverte i saken skal delta, men ikke velet. Det kan hende man vil si at man godtar å legge minnesmerket til et annet sted i Hole, altså å akseptere det naboene hele tiden har gått inn for, sier Stabell til NTB.

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig allerede sommeren 2016, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket. En rettsprosess vil mest sannsynlig innebære behandling i tre rettsinstanser, der Høyesterett får det siste ordet.

