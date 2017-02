Dømt til ni års fengsel for flere nettvoldtekter

22-åringen, som nå er bosatt på Østlandet, ble dømt i Haugland tingrett ifølge Haugesunds Avis.

I alt var han tiltalt for flere seksuelle overgrep over internett mot til sammen 31 jenter. De fem groveste tilfellene – tre av dem mot unge jenter under 14 år – ble likestilt med voldtekt i statsadvokatens tiltalebeslutning, ettersom han fikk dem til å utføre handlinger med seg selv som etter loven er voldtekt.

22-åringen erkjente straffskyld for samtlige forhold i tiltalen, noe som gjorde straffen noe kortere. Sakkyndige har kommet fram til at han kan sies å ha en lettere psykisk utviklingshemming.

Av straffen på ni år gjøres tre år betinget, og 113 dager i varetekt trekkes fra soningstiden. Han er også dømt til å betale fem forskjellige jenter oppreisning på mellom 100.000 og 250.000 kroner.

Forsvarsadvokat Thomas Klevenberg sier til avisen at dommen vil bli anket ettersom han mener bevisføringen viste at hans klient burde vært frifunnet for noen av punktene, samt at han vil se nærmere på straffeutmålingen og enkelte av erstatningsbeløpene.

