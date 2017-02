LO støtter innstramming i handlingsregelen

Tidligere i uken ble det kjent at Arbeiderpartiets sentralstyre vurderer å nedjustere handlingsregelen fra 4 til 3 prosent av oljefondets verdi. Både NHO og regjeringens støttepartier, KrF og Venstre, har tidligere tatt til orde for dette.

Ifølge Klassekampen er også LO positive til innstramminger i regelen som setter et tak for hvor mye av den norske oljeformuen som kan brukes. LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen viser til at avkastningen fra oljefondet var en helt annen da 4-prosentgrensen ble vedtatt i 2001.

–Utsiktene framover tilsier en mye lavere avkastning, og dessuten er jo også fondet langt større. Da er det klart at et lavere innfasingsnivå enn fire prosent vil være et fornuftig grep, sier han.

Gabrielsen vil foreløpig ikke låse seg på at nivået bør strammes inn til akkurat tre prosent.

I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til å bruke 225 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer rundt 3 prosent av oljefondet.

