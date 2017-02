Lang ventetid i alvorlige straffesaker

For lagmannsrettene økte saksbehandlingstiden i straffesaker, men gikk ned for tvistesaker.

– Årsstatistikken viser at domstolene jobber meget godt, mener direktøren i Domstoladministrasjonen (DA).

– Det er spesielt sterkt å klare dette samtidig som domstolene er gjennom en nedbemanning på grunn av budsjettkutt, sier DA-direktør Sven Marius Urke.

I gjennomsnitt tok det 5,2 måneder å få behandlet en tvistesak i fjor, en nedgang på 0,2 måneder.

Straffesaker øker

I 2016 kom det inn 15.435 meddomsrettssaker til tingrettene, en økning 4 prosent sammenlignet med 2015. Saksbehandlingstiden er tre måneder. De såkalte enedommersakene, fengslinger, tilståelsessaker og oppnevninger, har økt hvert år siden 2006, totalt med om lag 50 prosent det siste tiåret. I dag er det over 54.000 slike saker i året.

Men i lagmannsretten går saksbehandlingstiden for avgjorte straffesaker opp. I de mest alvorlige sakene, som går med lagrett, økte behandlingstiden fra 5,6 til 6,4 måneder. Samtlige lagmannsretter har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i straffesaker som er høyere enn målet på tre måneder.

Samlet sett øker ikke saksbehandlingstiden, selv om det har vært nedbemanning og domstolene har fått mer å gjøre.

– All ære til de ansatte i domstolene for at de har klart dette, sier Urke.

Borgarting sliter

Han er imidlertid urolig over utviklingen i Borgarting lagmannsrett i Oslo, landets største ankedomstol.

– De får mange, og ofte kompliserte, saker som krever stor innsats og klarer ikke å behandle like mange saker som de får inn. Saker som kommer inn nå kan først starte opp i februar 2018. Saksbehandlingstiden i fjor økte for tredje år på rad.

– For å løse situasjonen i Borgarting må vi ta ett nytt krafttak som innbefatter endringer i arbeidsmåter, noen flere stillinger og dermed noen økte bevilgninger fra Stortinget i revidert nasjonalbudsjett, sier Urke.

(©NTB)