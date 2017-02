Vil fengsle drapssiktet 26-åring i fire nye uker

"Vi vil begjære lukkede dører og be om fire uker, de to første i isolasjon", skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Den 26 år gamle mannen ble varetektsfengslet i to uker 28. januar, tre dager etter at politiet fant 38-åringen livløs i et hus på Ler. Han nekter enhver befatning med drapet og erkjenner ikke straffskyld.

Også den 43 år gamle mannen som er drapssiktet i samme sak, nekter straffskyld. Han ble mandag denne uken varetektsfengslet i én uke.

Flere spørsmål står fortsatt ubesvart i drapssaken i Melhus. Politiet vet ennå ikke sikkert når drapet skjedde. Den siste observasjonen av offeret i live har politiet tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin på Ler i Melhus påfølgende onsdag klokken 12.58.

– Vi har jobbet mye med saken og mener vi har kommet videre. Men fortsatt gjenstår en god del etterforskning. Det er blant annet gjort mange beslag som må undersøkes kriminalteknisk. Det tar tid, sier politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

