Hijabdømt frisør truer med å ta revy til retten

– Jeg var på en fest da jeg første gangen hørte om revyinnslaget der jeg omtales som "nazifrisør". Det syntes jeg var drøyt, men gjestene sa at innslaget var morsomt ment, og at jeg ikke måtte ta det så høytidelig. Men det stakk, forteller Hodne til Stavanger Aftenblad.

Hodne ble tidligere i år dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne. Saken er anket til Høyesterett.

Hun forteller at hun fikk en epost fra en mann som hadde sett revyen "Løgnasevangeliet", med Per Inge Torkelsen, Rune Andersen og Dag Schreiner, som sa at dette måtte hun ikke finne seg i, og ringte til Torkelsen.

– Han svarte ja da jeg spurte om de kalte meg for «nazifrisør», og henviste meg deretter videre til produsent Pål Mangor Kvammen, sier Hodne.

Hun sendte derfor en epost til Kvammen der hun ba om at "nazifrisør" blir fjernet.

– Jeg skrev at jeg for tiden var opptatt og derfor ikke hadde tid til å ta stilling til saken før etter 14. februar. Men egentlig er ikke saken høyt oppe på prioriteringslisten min etter den datoen heller, sier Kvammen.

