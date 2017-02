Kaski kan bli nestleder i SV

– Vi skal legge fram en god innstilling med flinke folk, ikke bare i ledelsen, men i hele sentralstyret, sier leder av valgkomiteen Bård Vegar Solhjell til Dagsavisen. Valgkomiteen skal levere sin innstilling mandag om en drøy uke.

I 2015 ble Kari Elisabeth Kaski valgt som partisekretær, og Oddny Miljeteig ble partiets nye nestleder, men i år gir begge seg. Kaski trekker seg for å bli stortingsrepresentant for Oslo, og Miljeteig trekker seg på grunn av sykdom. Nå peker flere på at Kaski kan være aktuell som nestleder i partiet.

– Det er hyggelig at jeg nevnes. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Kaski, som er Oslo SVs førstekandidat til stortingsvalget, et verv som ikke lar seg kombinere med partisekretærjobben, men som går godt sammen med et nestlederverv.

En annen aktuell nestlederkandidat, er stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.

– Det er hyggelig å bli nevnt i den diskusjonen, sier hun.

Som ny partisekretær trekkes Ingvild Reymert fram. Reymert tapte kampen mot Kaski om førsteplassen i Oslo SV.

Partiet holder landsmøte 16. -19. mars, og valget av ny ledelse skjer lørdag 18. mars.

