Sikkerheten rundt stortingsvalget skjerpes

Rapportene om russiske forsøk på å påvirke valget i USA, har ført til økt bekymring for lignende hendelser i Norge. Valgdirektoratet opplyser til VG at det ikke er avdekket konkrete trusler mot deres arbeidsfelt, men at de har høynet sikkerheten "på grunn av trusselbildet".

– Med den skjerpede trusselvurderingen, er vi mer skjerpet også. Det er helt naturlig. Vi har de samme sikkerhetsforanstaltningene, teknisk og for dem som er involvert, men vi må også presisere at det er et økt og oppgradert trusselbilde, sier direktør Bjørn Berg i Valgdirektoratet.

IT-systemene skal testes grundig før høsten, blant annet gjennom prøvehacking. Valgdirektøren mener at de er godt rustet mot eventuelle forsøk på påvirkning fra Kina eller Russland.

– Vi må være klar over at hvis disse trusselaktørene vil, har de utrolig kapasitet. Men det er ingen identifiserte trusler mot vårt arbeid per i dag, sier Berg.

I forrige uke sa PST-sjef Benedicte Bjørnland at hun ikke tror Russland vil forsøke å påvirke utfallet av det norske stortingsvalget.

–Vi kan selvfølgelig ikke utelukke det, men i motsetning til en rekke andre land så er det konsensus i Norge om norsk utenrikspolitikk. Det betyr at det ikke er så mye å hente for Russland ved å påvirke valget, sa Bjørnland.

