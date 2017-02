Mann pågrepet etter brann i Porsgrunn

Mannen vil bli avhørt søndag formiddag, melder politiet på Twitter.

– En kvinne i 40-årene ligger til observasjon på sykehus. Hun er ikke kritisk skadd, men har fått i seg røyk, ifølge operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Politiet melder på Twitter at det brenner under takplatene og at slukkearbeidet er vanskelig. Det skal ikke være fare at brannen kan spre seg.

(©NTB)