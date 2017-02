En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort

Engmark døde brått og uten forvarsel søndag ettermiddag. Han fikk et illebefinnende da han var på familiebesøk i Brussel. Ambulansepersonell ble tilkalt, men livet sto ikke til å redde, opplyser Engmarks produksjonsselskap Feelgood Scene.

Åsleik Engmark etterlater seg samboer og tre barn.

– Det var med stor sorg vi mottok budskapet, vi har mistet en stor komiker, scenepersonlighet og en kjær kollega. Han vil bli dypt savnet, og våre tanker går til hans nærmeste familie i denne tunge tiden. Familien ber om ro, og vi ber pressen respektere dette, skriver produsent Karina Aase i en pressemelding mandag ettermiddag.

Allsidig

Åsleik Engmark var en svært allsidig artist og kunstner. Han arbeidet blant annet som regissør, tekstforfatter, sanger og komiker.

Han vokste opp i Oslo og startet sin scenekarriere på Grefsens skolerevy i 1982. Deretter var han medlem av kabaretgruppen "Lompelandslaget" og var ansatt som skuespiller ved Det Norske Teatret 1988–99.

Han gikk fra teaterscenen til NRK der han var med i satireserien "Egentlig" og hadde soloserien "Lära att simma".

Også som danser gjorde han seg bemerket i "Skal vi danse" med dansepartner Nadya Khamitskaya.

– Åsleik var «one of a kind». Genialt kreativ, detaljert og profesjonell til fingerspissene. Jeg er evig takknemlig for å ha fått lov til å jobbe med ham. Vi hadde en enorm respekt for hverandre. Hver dans vi lagde sammen, ble noe mer enn en dans, det ble en fortelling, en forestilling, sier hun blant annet til VG.

Komiker

Han var aktiv som standupkomiker fra 1994 og var i mange år tilknyttet Christian Kvart og Latter som fast konferansier. Han turnerte med egne soloforestillinger og gjorde seg kanskje særlig bemerket for sine improvisasjoner. I 2001 mottok han Stå-Opp-Prisen.

Leder for Stand Up-Norge, Elina Krantz, sier til avisa at nyheten om hans bortgang kom som et sjokk for alle som har fått jobbe sammen med ham.

– Våre tanker går til hans nærmeste. Vi kommer alltid til å huske Åsleik med respekt, beundring og kjærlighet. Han var en av dem som startet og la grunnlaget for norsk stand up. Han har inspirert oss alle, og imponert oss med sitt engasjement og sin allsidighet, sier Krantz.

Filmstemme og regissør

Med Åsleik Engmark har en av Norges mest kjente animasjonsfilmstemmer gått bort, som blant annet Timon i "Løvenes Konge", Woody i "Toy Story", Buck i "Istid 3" og "Knerten". I 2009 debuterte han som filmregissør med "Knerten", som vant tre Amandapriser.

Som sceneinstruktør regisserte han alt fra barneteater til musikal. Han komponerte musikk for scenen, skrev egne soloforestillinger, revyer, teatermanus, musikaler, libretto til opera, satirisk selvbiografi og sakprosaartikler.

Han sang musikaler og opera, turnerte med egne improviserte humorkonserter og har vært solist med flere norske orkestre, og da spesielt Luftforsvarets Musikkorps fra 2006–15.