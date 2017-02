Flere melder om mistenkelige transaksjoner

– Vi er vant til at tallene går opp og ned, men vi har sjelden sett så store endringer. En dobling fra 2015 til 2016 er spesielt, sier Sven Arild Damslora i Økokrim til Dagens Næringsliv. Han leder enheten for finansiell etterretning. De skriver rapporter som bidrar til å rulle opp alt fra pedofilinettverk og terrorspor til hvitsnippforbrytelser.

I 2016 var økningen i antallet rapporter fra alle rapporteringspliktige på 86 prosent sammenlignet med året før. Antall rapporter fra eiendomsmeglere er tredoblet fra 45 til 134.

– Denne bransjen har tatt utfordringene på alvor og gjort betydelige tiltak, sier Damslora og legger til at Økokrim ofte ser at utbytte fra straffbare handlinger kanaliseres til fast eiendom. Han sier det også er stor fare for at fast eiendom brukes til hvitvasking.

Christian Dreyer i bransjeorganisasjonen Eiendom Norge sier bransjen har jobbet tett med Økokrim og Finanstilsynet de siste årene.

– Årsaken til økningen er ikke mer grums, men at rutinene er blitt endret slik at det sendes flere tips, sier han og legger til at et tips ikke nødvendigvis betyr at en boligkjøper er skyldig i hvitvasking.

(©NTB)