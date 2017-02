Lundin og Aker BP med stort oljefunn i Barentshavet

Funnet har en størrelse på mellom 35 og 100 millioner fat oljeekvivalenter, opplyser selskapene. Det er gjort funn av både olje og gass, men selskapene understreker at det er oljeforekomsten som er hovedprioritet.

Svenskeide Lundin Petroleum skriver i en pressemelding at selskapet ser potensiell olje- og gassproduksjon på 79.000-91.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2017.

Selskapet varsler samtidig at det vil skille ut all ikke-norsk produksjonsvirksomhet i et eget selskap, som har fått navnet International Petroleum Corporation (IPC). De norske verdiene til Lundin utgjør 96 prosent av selskapets petroleumsreserver. Utskillelsen av den ikke-norske virksomheten er et ledd i å maksimere verdien fra Lundins norske portefølje for sine aksjonærer, opplyser selskapet.

– Med utskillelsen vil Lundin Petroleum ha full oppmerksomhet på Norge, sier styreleder Ian H. Lundin

(©NTB)