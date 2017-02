Missilsamarbeid med Tyskland gir norsk salg for 10 milliarder

Avtalen kommer i forbindelse med det norske ubåtkjøpet fra Tyskland. Naval Strike Missile (NSM) et norskprodusert sjømåls- og kryssermissil fra Kongsberg Defence Systems.

Sikrer norske oppdrag

– Regjeringen arbeider for å få til industriavtaler med ambisjon om at avtalene skal sikre oppdrag til norsk forsvarsindustri til en verdi som tilsvarer anskaffelsesverdien av nye ubåter. Norsk forsvarsindustri har solide produkter med relevans for nye ubåter, og vi jobber hardt for å sikre internasjonal markedsadgang for disse og andre norske forsvarsprodukter, sier statsminister Erna Solberg (H).

Samarbeidet med Tyskland gir en solid og helhetlig løsning med betydelig involvering av norsk forsvarsindustri, og det vil være med å sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover, understreker regjeringen.

Mot framtidige trusler

– Tyskland planlegger å anskaffe et betydelig antall missiler til sin marine. Dette gir store muligheter for norsk industri, både for Kongsberg og for norske underleverandører. Det er viktig å sikre det teknologiske forspranget som norsk missilteknologi gir, og vi vil i årene fremover, sammen med Tyskland, videreutvikle det norske NSM-missilet mot framtidige trusler, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Samarbeidet med Tyskland gir oss også industrisamarbeid på en rekke andre områder. Ett eksempel er kampledelsessystem for ubåter, der Kongsberg er verdensledende. Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene fremover, legger forsvarsministeren til.