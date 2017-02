Børsen bikker nedover

Det er ingen veldig tydelige utviklingstrekk på børsen tirsdag formiddag, men mange av tungvekterne på indeksen ligger så vidt under 0-streken. Bare tre av de ti mest omsatte selskapene legger på seg, mens seks av dem har røde tall fra starten av tirsdag.

Mest omsatt den første timen etter åpning er Statoil-aksjen, som ligger helt nøytralt i verdiutvikling. DNB (-0,1 prosent), Telenor (-0,2), Yara (-1,3) og Marine Harvest (-0,3) trekker alle børsen ned, mens Norsk Hydro (+0,2), Orkla (+0,3) og Norwegian Finans Holding (+3,3) – selskapet med best utvikling – drar i motsatt retning.

Også på de toneangivende børsene i Europa var det bare mindre utslag tirsdag. DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris steg henholdsvis 0,02 og 0,09 prosent, mens FTSE 100 i London falt 0,09 prosent.

Oljeprisene stiger noen titalls cent fra mandag ettermiddag. Et fat nordsjøolje gikk for 56,1 dollar på spotmarkedet tirsdag formiddag, mens amerikansk lettolje gikk for 53,3 dollar fatet.

(©NTB)