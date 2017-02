Mann tiltalt for øksedrap i Evanger

58-åringen ble drept i sitt hjem i Evanger nær Voss i Hordaland. Påtalemyndigheten mener drapsvåpenet var en øks, skriver Bergens Tidende.

Tiltalte, som har bakgrunn som musiker, ble pågrepet og innrømmet umiddelbart straffskyld.

– Han har innrømmet skyld hele tiden, sier mannens forsvarer, advokat Rolf Knudsen.

Aktor, statsadvokat Trond Høvik, opplyser at det i tiltalen ikke er tatt forbehold om å kreve forvaring i saken som kommer opp i Bergen tingrett i mai.

Mannen er ikke fra før straffet for grov kriminalitet. 44-åringen har hatt befatning med psykiatrien tidligere fremgår det av et rettsdokument, men ble sent i fjor høst funnet strafferettslig tilregnelig av de rettsoppnevnte sakkyndige.

– Han har selv vært opptatt av at han er tilregnelig og at han må ta sin straff, har hans forsvarer Knudsen uttalt i sammenheng med konklusjonen i de sakkyndiges erklæring.

