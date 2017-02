19-åring tiltalt for gjengvoldtekt i Tromsø

Kvinnen ble voldtatt mens hun var bevisstløs på grunn av beruselse. Ifølge Nordlys forgrep de tre mennene seg på kvinnen etter tur.

Den 19 år gamle mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet. Politiet har ikke klart å få tak i de øvrige to mennene, og har etterlyst dem via Interpol og Europol. Ifølge politiets opplysninger befinner de seg i Kenya.

– De har ikke dukket opp ennå og nøyaktig plassering har vi heller ikke opplysninger om, annet enn at det er sannsynlig at de befinner seg i hjemlandet Kenya, sa politiadvokat Frode Stock til Nordlys i november.19-åringen har forklart at han ikke deltok i voldtekten, og nekter straffskyld. Rettssaken mot mannen går i Nord-Troms tingrett 19. og 20. april.

