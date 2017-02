Stramme skolebudsjetter rammer bibliotekene

Foreningen er en av ti organisasjoner som sender brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) der de etterlyser et lovverk for skolebibliotekene, skriver Klassekampen. Opplæringsloven sier at elvene skal ha tilgang til skolebibliotek, men utover det er det ingen konkrete krav.

I 2013 viste en undersøkelse at den gjennomsnittlige bemanningen på skolebibliotek i grunnskolen var på fem timer i uken, ned fra 6,1 timer fire år tidligere.

– Mange steder er skolebiblioteket ikke mer enn en hylle i gangen utenfor lærerværelset eller noen bokkasser i et avlåst bomberom, sier leder Bjørn Ingvaldsen i fore­ningen Norske barne- og ungdomsforfattere, en av organisasjonene som har skrevet under på brevet til Isaksen.

Mariann Schjelde, som leder Norsk Bibliotekforening, sier bibliotekene har vært et forsømt kapittel på norske skoler i årevis.

– Man ser på skolebibliotekene som et ekstratiltak for kos og hygge. Da er det ikke rart de taper på budsjettene. Det er nettopp denne holdningen vi vil til livs, sier Schjeide.

Klassekampen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Kunnskapsdepartementet.

