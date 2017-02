Angrepet på Ny Tid-journalist henlagt av russisk politi

Saken blir henlagt på grunn av mangel på bevis, skriver fagbladetJournalisten, som siterer Moscow Times.

Windstad ble i mars i fjor angrepet av rundt 20 maskerte menn i den russiske republikken Ingusjetia da han var på reise med flere andre journalister i regi av Komiteen mot tortur i Russland.Mørbanket Windstad, som ble mørbanket da de ble angrepet med planker og køller, sier til fagbladet at han er bitter, men ikke overrasket over at saken nå er henlagt. Allerede da han lå på sykehuset fikk han følelsen av at det ville skje.Ifølge Windstad virket politietterforskerne mer opptatt av kontaktnettet hans enn selve hendelsen under avhøret. – For meg er dette en farse. Alle vet hvem som står bak. På papiret er loven klar, men den blir ikke fulgt. De med makten snur seg bort og lar Tsjetsjenias president, Ramzan Kadyrov, holde på. Alt som skjer der, skjer fordi Putin lar det skje, sier Windstad. Svensk reaksjon Sveriges Radios korrespondent Maria Persson Löfgren ble også overfalt. Hun ble ranet, slått og slept ut av minibussen med de andre, og ifølge avisen Gazeta er også hennes sak henlagt. – Vi forsøker å få disse opplysningene bekreftet hos russiske myndigheter. Om de stemmer er det dypt beklagelig, skriver utenriksminister i Sverige, Margot Wallström, i en kommentar til nyhetsbyrået TT. – Sverige kommer til å fortsette å kreve av russiske myndigheter at hendelsen etterforskes, slik at gjerningsmennene kan stilles for retten, skriver hun videre.

(©NTB)