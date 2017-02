Ny god måling for Sp

Februarmålingen gir Sp en oppslutning på 9,6 prosent, en oppgang på 1,3 prosentpoeng, melder Klassekampen. Det er det beste resultatet for partiet på denne målingen siden den startet i 2007.– Dette bekrefter bare den trenden vi har sett en stund. Vi befinner oss på et bra nivå og beveger oss i riktig retning, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe om målingen. Sps tidligere regjeringspartner Ap går tilbake et halvt prosentpoeng til 33,5. SV går fram 0,4 og treffer sperregrensen på 4 prosent. Begge dagens regjeringspartier går tilbake: Høyre kryper marginalt ned 0,1 til 23,2 prosent mens Frp faller 2,1 til 14,2. Også støttepartiet KrF faller og er ned 1,2 prosentpoeng til 4,4 prosent. Venstre øker derimot med 0,3 prosentpoeng og er likhet med SV opp på 4 prosent. MDG går ned 0,1 til 2,6, mens Rødt går fram 1,3 til 3,3 prosent. Målingen ville gitt den gamle rødgrønne konstellasjonen 85 mandater i Stortinget og dermed flertall med knappest mulig margin. Sammen KrF ville Ap og Sp fått 86 mandater. – Det ligger an til et regjeringsskifte, og det er vi svært godt fornøyd med, sier Borten Moe. Det er ikke oppgitt noen feilmargin for målingen, som er basert på partipreferansene til 73 prosent av de spurte i 918 telefonintervjuer.

