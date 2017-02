Nye tall: Inntil 91 ulver i Norge

– Siden forrige statusrapport i midten av desember har feltarbeidet gitt bedre oversikt over antall ulver og ulverevir, men det gjenstår fortsatt en del arbeid. Det er viktig å huske at overvåkingen pågår fremdeles og at dette er foreløpige data og tall, som vil kunne endre seg. En endelig oversikt over antall ulver i Norge vil være klar til 1. juni i år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Åtte av de registrerte ulvene har blitt avlivet i løpet av perioden.

Det er i vinter foreløpig påvist at det ble født ulvekull i de helnorske ulverevirene Osdalen, Julussa og Letjenna i 2016.

Uavklart

Prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet,Petter Wabakken, sier Letjenna så langt kun er påvist innenfor ulvesonen, mens Osdalen og Julussa er registrert både innenfor og utenfor sonen.

– Dessuten er det påvist et kull i Aurskogsreviret i Akershus, men her er revirgrensene og eventuelt norsk-svensk tilhold uavklart, sier Wabakken.

– I tillegg er det registrert ulvekull i grenserevirene Varåa, Juvberget og Slettås. Sannsynligvis i Skillingmark og muligens i Rotna kan det være født ulvevalper i 2016, men her behøver vi mer sporing og DNA-analyser før vi kan konkludere, sier prosjektlederen.

Ett år tilbake i tid

Det avlivede Spekedalsparet er det eneste revirhevdende paret som i sin helhet var påvist utenfor ulvesonen. Overvåkingsesongen på ulv varer i hovedsak til 31. mars, men revirgrenser kartlegges til ut april.

Går vi ett år tilbake i tid var det registrert minst ni og høyst sannsynlig elleve ulverevir med valper i Norge og på tvers av riksgrensen. Det var også dokumentert 80–84 ulver innenfor Norges grenser.

