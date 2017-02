Sjuåring måtte berges ut av buss på vippen

Klokken 8.12 torsdag morgen kom meldingen fra politiet i Hordaland om at skolebussen hadde kjørt av veien på glatte på fylkesvei 311 ved Vangsvatnet i Voss kommune.

Bussen havnet "på vippen" i en skråning og sto i fare for å velte. Bussjåføren og den ene passasjeren, en sju år gammel gutt, turte ikke å bevege seg i frykt for at det skulle vippe kjøretøyet feil vei.

– Verken sjåfør eller passasjer tør å ta av seg setebeltet. Bussen risikerer å tippe over og velte ned i grøften. Bussjåføren opplyser at faren for å velte er stor, sa vaktkommandør Torkjell Helle ved 110-sentralen i Hordaland til NRK.Litt før klokken ni kunne brannvesenet melde at de hadde hentet de to personene ut av bussen gjennom sidevinduet. Bussen blir hentet opp av en redningsbil i løpet av formiddagen. Årsaken til utforkjøringen var trolig glatte veier. Underkjølt regn skaper store problemer en rekke steder i Norge torsdag. – Politiet avslutter på stedet. Veien er åpen. "Speilglatt" på stedet, melder Hordaland-politiet om ulykkesstedet.

