Vårt Land: – Oslo katolske bispedømme anker i saken mot staten

Bispedømmet gikk til søksmål fordi staten krevde tilbakebetaling av 40 millioner kroner som følge av medlemsrot. Oslo tingrett frifant staten og bestemte i tillegg at Oslo katolske bispedømme må betale 421.000 kroner i sakskostnader.

Ifølge Vårt Land har bispedømmet nå bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten. Anken sendes inn fredag, skriver avisen.

Bispedømmets advokat, Lars Holo, skal ha anbefalt å anke dommen fra tingretten fordi han mente den hadde flere svakheter. I ettertid er ankespørsmålet behandlet i flere fora i bispedømmet, som også skal ha holdt allmøte om saken.

Plukket medlemmer i telefonkatalogen

Bakgrunnen for saken er at Oslo katolske bispedømme har fått statsstøtte for medlemmer som ikke selv hadde meldt seg inn i trossamfunnet.

Striden i saken har ifølge Vårt Land stått om paragraf 19 i trossamfunnsloven, der det blant annet heter at trossamfunn skal få statsstøtte etter hvor mange "som hører til" samfunnet.

Oslo katolske bispedømme mener at en katolikk som er døpt i for eksempel Polen, også er en katolikk i Norge og tilhører bispedømmet. Staten mener på sin side at det trengs en aktiv tilslutning fra medlemmet.

Straffesak for retten

I slutten av november i fjor ble bispedømmet ilagt et forelegg på 1 million kroner for medlemsjuks fordi ansatte i perioden fra 2011 til 2014 brukte telefonkatalogen til å finne fram til personer med "katolsk-klingende navn". Deretter innhentet de fødselsnummeret til disse personene og oppga dem som medlemmer i årlige søknader om statsstøtte.

Denne saken vil også komme for retten som en straffesak, ettersom Oslo katolske bispedømme mener det ikke har gjort seg skyldig i grovt bedrageri, slik påtalemyndigheten mener.