21 kvinner fikk feilaktig fjernet bryster og eggstokker 

Operasjonene skjedde mellom 2002 og 2014, men Helsetilsynet ble ikke varslet før torsdag denne uken, melder Dagens Medisin.

– Det er rett og slett en glipp som vi ikke har noen unnskyldning for, og som vi beklager. Da saken kom opp i 2014, ble det diskutert om vi skulle varsle Helsetilsynet, men da ville vi vente fordi vi ville være sikre på om det faktisk var skjedd en feil, noe som krevde en del arbeid, sier leder ved Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus, Dag Undlien, til nettstedet.

Årsaken til feilen er at prøvesvarene på en gentest har blitt feiltolket, slik at kvinner med en spesiell genvariant ble tilbudt operasjon på feil grunnlag.

Først i 2014 ble feiltolkningen oppdaget, da en ansatt satte spørsmålstegn ved hvordan man tidligere hadde vurdert en spesiell genvariant i genet BCRA 2, som tidligere ble klassifisert som "sannsynlig sykdomsgivende".

Dette viste seg å være feil, og genvarianten ble omklassifisert til å være en "variant av usikker betydning", noe som betyr at pasientene ikke skulle fått tilbud om operasjon.

Flere enn de 21 kvinnene som ble operert, fikk tilbudet, men ble ikke operert. Omtrent halvparten av de 21 kvinnene fikk operert bort både eggstokker og bryster.

– Jeg synes dette er svært beklagelig, først og fremst for pasientene, men også for vår avdeling, sier Undelien, som understreker at det ikke er grunnlag for andre pasienter som har blitt gentestet for arvelig kreft å bekymre seg for at ikke deres resultat er riktig.

