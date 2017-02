Amerikaner fikk 492.000 for urettmessig straffeforfølgelse

Natt til 19. august 2014 fant politiet det amerikanske ekteparet liggende på bakken utenfor en luksusvilla i Oslo. De holdt rundt hverandre og var tilsølte av blod. Ved siden av dem lå en eksdirektør i ferd med å dø av flere knivstikk.

Amerikaneren ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter å ha knivstukket direktøren åtte ganger. Den amerikanske studenten satt nesten ni måner i varetekt, men etterforskningen viste at han handlet i nødverge. Statens sivilrettsforvaltning har nå gitt mannen til sammen 492.000 kroner i erstatning og oppreisning for urettmessig straffeforfølgelse.

– Han synes det er en lettelse at saken endelig er avsluttet. Det har vært en stor belastning for ham og familien, sier advokat Øyvind Bratlien til VG.

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett ble eksdirektøren dømt til sju måneders ubetinget fengsel for vold mot amerikanerens kone. I dommen heter det: "Tiltalte må selv bære ansvaret for den situasjonen som oppsto."

Han ble også dømt til å betale mannens ektefelle 60.000 kroner i oppreisning. Nordmannens forsvarer, advokat Thomas Randby, opplyser at dommen er anket.

