Ap-sekretær positiv til utflytting av arbeidsplasser 

– Jeg forstår godt at Oslo-politikere er opptatt av å bevare kompetansearbeidsplasser i Oslo. Men i Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.

Regjeringen og Venstre åpner for at 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser kan flyttes ut av Oslo eller nyetableres andre steder i landet. Fra før er 630 arbeidsplasser så langt i stortingsperioden vedtatt utflyttet eller nyetablert utenfor Oslo.

Reagerer

Stensengs forgjenger som partisekretær, Oslos byrådsleder Raymond Johansen, er blant dem som har reagert på forslaget. Sterke utfall har også kommet fra mangeårig stortingsrepresentant Jan Bøhler og Oslos finansbyråd Robert Steen samt fra LO Stat og andre deler av fagbevegelsen.

– At lokalpolitikere kjemper for sine saker, er noe vi ser ofte i politikken. Men det er partiets linje som gjelder, og det er den jeg redegjør for, sier Stenseng.

Ikke omfattende

I Aps partiprogram står det at ny statlig virksomhet som hovedregel skal legges utenfor Oslo. Samtidig slås det fast at "det ikke skal foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter".

Regjeringens forslag innebærer ikke "omfattende utflytting", slik Stenseng ser det.

– Nyetableringer er ikke utflytting. Det er 47.000 statlige arbeidsplasser i Oslo. Regjeringens forslag er ikke av et omfang som kan karakteriseres som omfattende, sier Stenseng.

– Men vi skal studere regjeringens forslag nøye før vi sier endelig ja eller nei, understreker hun.

Ingen klar grense

Ap-sekretæren sier partiet ikke har fastsatt en øvre grense for hvor mange arbeidsplasser som kan flyttes ut før omfanget blir omfattende, men gjentar at Ap i utgangspunktet er positive til signalene fra Jan Tore Sanner og regjeringen.

Stenseng viser til at kun om lag 230 av de 630 arbeidsplassene som regjeringen slår fast at skal ut av Oslo i inneværende periode, rent faktisk er utflyttinger.

– Resten er nyetableringer, sier hun.

(©NTB)