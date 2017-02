Flere eldre har inkassogjeld

Til sammen har drøyt 13.000 personer over 66 år slike anmerkninger, altså inkassosaker som ikke er betalt, selv etter flere purringer, skriver Dagbladet. Tallene kommer fra inkassoselskapet Lindorff. Blant dem mellom 71 og 80 år har økningen vært på 26 prosent de siste to årene, mens økningen for hele befolkningen sett under ett er 5,8 prosent

– Det som bekymrer oss, er at vi over tid nå har sett en mer negativ utvikling hos pensjonistene, sammenlignet med andre grupper. Det tyder på en viss endring i pengeforbruket, sier administrerende direktør Anette Willumsen i Lindorff.

Økonomiekspert og programleder i «Luksusfellen», Hallgeir Kvadsheim, synes tallene er overraskende høye.

– Det er vanskeligere for pensjonister å komme ut av pengeproblemer enn for yngre, ettersom de ikke har utsikter til høyere inntekter. På den annen side sitter de ofte på eiendom som er nedbetalt, sier han. Kvadsheim sier det er tøft for mange å gå fra full inntekt i yrkeslivet til redusert inntekt som pensjonist. Han få støtte fra forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

– Det kan være vanskelig å betjene gjelden når man går ned 30 til 40 prosent i inntekt, sier hun.

