Frp anbefaler økt dataovervåking

Frp er det første regjeringspartiet som gir en direkte anbefaling av digitalt grenseforsvar (DGF), melder VG. Partiet konkluderte på gruppemøtet denne uken med at de gir grønt lys til utvidet overvåking av digital trafikk.

– Formålet med et digitalt grenseforsvar er å motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet, men det skal ikke rettes mot overvåking av kommunikasjonen mellom norske borgere, sier Helge Thorheim (Frp) som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Torheim presiserer at partiet ønsker strengere regler enn forslaget fra Lysne-utvalget om lagring, lagringstid og hva det kan søkes etter.

Selv om stortingsgruppen i Høyre ikke gjort endelig vedtak, sier Michael Tetzschner, til avisa at det går mot et ja.

– Det går i retning av at vi får et digitalt grenseforsvar, særlig fordi statlige aktørers forsøk på å trenge inn i våre systemer er økende, sier Tetzschner.

Nasjonalt institutt for menneskerettigheter har tidligere uttalt at bruken av DGF "utvilsomt" vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Juristkommisjonen ICJ-Norge har også sagt at det ikke er til å unngå at store deler av befolkningens elektroniske kommunikasjon blir lagret og filtrert med DGF. Årsaken er at store deler av internettbruken går via skylagringstjenester og sosiale medier som har servere utenfor Norge.

Digitalt grenseforsvar handler om at E-tjenesten målrettet henter inn og analyserer informasjon som er relevant for utenlandsetterretningen, basert på tilgang til elektronisk kommunikasjon som går inn og ut av Norge. Hensikten er å kartlegge og motvirke mulige ytre trusler mot rikets sikkerhet.

