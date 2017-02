Pedagogikklektor advarer mot barnehage for de minste

Regjeringen forslår at barn født i november kan få barnehageplass fra høsten 2017. Det betyr at de yngste barnehagebarna bare vil være åtte måneder gamle når de begynner i barnehagen. Det kan medføre risiko for barnets mentale helse, sier lektor Cecilie Evertsen ved Universitetet i Stavanger til Stavanger Aftenblad. Hun underviser i blant annet småbarnspedagogikk og spesialpedagogikk.

– Forskning viser at det kan bety en risiko for barnets psykiske helse hvis ikke barnehagen klarer å ivareta dem godt nok. Hun påpeker at det er stor variasjon mellom barnehager og at flaks kan avgjøre om barnet kommer i en barnehage som kan ivareta det god nok emosjonelt.

Evertsen sier så små barn er svært sårbare og synes det er uheldig at stadig yngre barn kan få rett til barnehageplass.

– Foreldre bør tenke seg veldig godt om før de sender så små barn i barnehage og virkelig jobbe med å finne andre alternativer, sier Evertsen.

